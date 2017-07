A antiga Presidente do Brasil, Dilma Roussef, afirmou que a condenação de Lula da Silva, o seu antecessor e padrinho político, foi um “escárnio e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil”.

"Sem provas, cumprem o roteiro pautado por setores da grande imprensa. Há anos, Lula, o Presidente da República mais popular na história do país e um dos mais importantes estadistas do mundo no século XXI, vem sofrendo uma perseguição sem quartel", destacou Dilma.