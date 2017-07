O discurso do líder da oposição Pedro Passos Coelho no debate do Estado da Nação utilizava várias frases da autoria do seu antigo ministro Poiares Maduro, que já as tinha publicado num post no Facebook.

Terça-feira à noite, dia anterior ao debate no Parlamento, o antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro publicou no seu Facebook um texto sobre a atualidade política.

Passos Coelho deve ter gostado tanto das palavras do seu antigo ministro que decidiu usá-las no seu discurso, sem nunca, no entanto, citar o seu verdadeiro autor.

Confrontada, pelo Jornal de Notícias, com as semelhanças entre o discurso de Passos e o post de Poiares Maduro, uma fonte do PSD afirmou ser “naturalíssimo que o líder da oposição receba contributos de pessoas que lhe são próximas”.

Poiares Maduro admitiu, ao mesmo diário, que troca “muitas impressões” com Passos Coelho, e que este lhe tinha pedido para utilizar as suas palavras, utilização essa que o antigo ministro autorizou.

Discurso de Passos Coelho

-"Um primeiro-ministro que diz ao país que aceitou o pedido de demissão de secretários de Estado para estes poderem solicitar ser constituídos arguidos, e depois descobre-se que afinal resignaram porque já tinham percebido que iriam, de qualquer modo, ser constituídos arguidos".

- "O Governo informa que solicitou um parecer técnico independente sobre um contrato na PPP SIRESP e depois descobre-se que afinal o parecer foi solicitado a quem tinha assessorado o contrato inicial."

Texto que o ex-ministro de Passos Coelho, Miguel Poiares Maduro, colocou no seu Facebook, há quase um dia:

"-Um PM diz ao país que aceitou o pedido de demissão de Secretários de Estado para estes poderem solicitar ser constituídos arguidos e defenderem a sua honra e depois descobre-se que afinal resignaram porque já tinham sido constituídos arguidos."

"-O Governo informa que solicitou um parecer técnico independente sobre um contrato e depois descobre-se que afinal o parecer foi solicitado a quem tinha assessorado o contrato inicial."

Compare com o post de Miguel Poiares Maduro.