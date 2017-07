Com a competitividade em alta e vários prémios em disputa, esta etapa verá a elite do surf português puxar dos seus galões para assumir intenções e favoritismo ao longo de todo o fim de semana. Sem qualquer cenário previsível no que toca aos títulos nacionais, será na Praia Grande que se começará a descobrir os grandes candidatos, revestindo por isso o Allianz Sintra Pro de grande interesse e emoção a não perder. Uma ondulação constante do quadrante de noroeste e intensidade decrescente de vento ao longo do fim-de-semana vão ajudar a que as performances dos surfistas atinjam um nível elevado.



O Allianz Sintra Pro contará com os wildcards atribuídos pela Associação Nacional de Surfistas, sendo eles António Laureano, Manuel Cotta, João de Macedo, António Silva e Margarida Ribeiro, todos eles locais da Praia Grande. Uma nota especial para a participação de João e António que voltam aqui à competição em jeito de treino de rotinas para a próxima chamada para o circuito mundial de ondas grandes.



Destaques no quadro de competição feminino

Heat 3: Carol Henrique x Camila Costa x Inês Bispo

Heat 4: Teresa Bonvalot x Beatriz Macedo x Leonor Fragoso



Destaques no quadro de competição Masculino

Heat 11: Tomás Fernandes x Frederico Magalhães x Filipe Jervis x António Silva

Heat 13: José Ferreira x Miguel Madeira x Luís Perloiro x surfista trialista



O Moche Groms Cup, subtroféu só para os mais novos de até 16 anos, também já conhece o seu elenco, sendo composto por Matilde Passarinho, Concha Balsemão,Lourenço Sousa, Matias Canhoto, João Vidal, Afonso Candeias, Joaquim Chaves, Santiago Graça, Afonso Antunes, Vasco Cordeiro, Guilherme Ribeiro, António Laureano.



Ao mais novos, juntar-se-ão muitas personalidades do surf nacional nos heats de celebração dos 20 anos da Associação Nacional de Surfistas, incluindo ex-campeões nacionais, antigos e atuais órgãos sociais e diversas pessoas influentes no percurso de desenvolvimento do surf português.



Recorde-se ainda que as votações do MEO Rip Curl Fantasy estão abertas até ao final do 1º dia de prova. Nesta etapa, o participante que acertar nos dois vencedores da etapa com menor grau de erro do score de ambos na final vai receber um relógio Rip Curl Search GPS. À data de fecho desta comunicação, o público designava Tiago Pires e Teresa Bonvalot como escolhidos para campeões da etapa, e António Duarte como mais votado para preferido. Mais informações em www.ansurfistas.com/fantasy.



Nesta 4ª etapa da Liga MEO Surf, o MEO voltará a premiar o/a melhor júnior sub-18 em competição com um bilhete duplo para o Festival MEO Sudoeste.



Por último, a Associação Nacional de Surfistas convida pais e amigos dos atletas a inscreverem-se para comentar os heats do "seu" atleta no webcast do Allianz Sintra Pro. Este é um convite válido apenas para os heats do round 1 e 2 e deverá ser feito através de um e-mail enviado para direccao@ansurfistas.com.



A agenda do Allianz Sintra Pro é a seguinte:



1º dia - Sexta-feira, 14 de Julho

08h00 - Call primeiro dia de competição

17h00 - Sessão teórica do Canon Workshop de Fotografia por Ricardo Bravo

23h30 - Resumo do 1º dia de prova na SIC Radical

23h59 - Fim de votações MEO Rip Curl Fantasy



2º dia - Sábado, 15 de Julho

08h00 - Call segundo dia de competição (por confirmar)

09h00 - Sessão prática do Canon Workshop de Fotografia por Ricardo Bravo

14h00 - Meias Finais Moche Groms Cup (por confirmar)

15h00 - Renault Expression Session (por confirmar)

16h00 – Heats de celebração dos 20 anos da Associação Nacional de Surfistas (por confirmar)

18h00 - Sunset Party

22h45 - Resumo do 2º dia de prova na SIC Radical



3º dia - Domingo, 16 de Julho

08h00 - Call terceiro dia de competição (por confirmar)

09h00 - Sessão prática do Canon Workshop de Fotografia por Ricardo Bravo

13h00 - Final Moche Groms Cup (por confirmar)

14h00 - Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Sintra Pro

01h00 - Resumo do 3º dia de prova na SIC Radical