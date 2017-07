O Japão executou, esta quinta-feira, por enforcamento dois condenados à morte. Estas são as 18.ª e 19.ª execuções deste governo, liderado pelo primeiro-ministro Shinzo Abe, informou o Ministério da Justiça.

Ativistas dos direitos humanos condenaram o uso da pena de morte pelo Japão depois dedois presosm terem sindo enforcados, levando o número de execuções a 19 desde que o primeiro-ministro, Shinzo Abe, assumiu o cargo no final de 2012.

O ministro da Justiça, Katsutoshi Kaneda, ordenou as execuções, avançou o Tokio Reporter.

A legislação japonesa estipula que os condenados à morte devem permanecer incomunicáveis até ao momento da aplicação da pena, de que tomam conhecimento poucas horas antes de acontecer.

Segundo o diário britânico The Guardian, em outubro de 2016, a Federação de Advogados do Japão aprovou pela primeira vez a adoção de uma declaração contra a pena de morte no país, pedindo que seja substituída pela prisão perpétua em 2020.

O ministro da Justiça japonês, Katsutoshi Kaned, já expressou publicamente a sua oposição à abolição da pena de morte, argumentando que, de acordo com sondagens, mais de 80% dos japoneses é a favor da pena capital, apesar de algumas organizações duvidarem da metodologia dos questionários.