O terceiro ator

A segunda fase do governo de Costa será decisiva para a estratégia de poder gizada pelo Bloco de Esquerda

Uma das grandes experiências a fazer no contexto do entendimento de PS/António Costa com os partidos à sua esquerda seria justamente a conduta de Bloco de Esquerda e Partido Comunista na hora das adversidades. Ela chegou, numa inesperada sucessão de controvérsias, insuficiências e descoordenações. E a experiência faz-se à vista de todos. BE e PCP estão amorfos, expectantes, hesitantes e analíticos. Talvez se esperasse, em nome dos acordos expressos e tácitos que legitimam o governo de António Costa. Talvez se estranhe, considerando a agressividade militante e a barreira social que BE e PCP ergueram à volta do governo anterior. Talvez se conclua que BE e PCP - mais aquele e menos este - abdicam do ethos que lhes fez conquistar os votos necessários para atingir esta solução de proximidade do poder, travestida de união de facto dirigida à estabilidade.

Talvez se problematize se a contrapartida das “reversões” negociadas será o suficiente para atingir a anemia reativa em face das falências e cortes do Estado tão caros aos partidos da esquerda. O melhor exemplo até será a intervenção pública de Francisco Louçã, que se equilibra na corda bamba da crítica amiga de Costa e dá o mote para as lideranças formais do Bloco. Enquanto faz o seu trajeto para segunda figura do governo futuro de esquerda (com a sua “normalização” de regime feita no Banco de Portugal e no Conselho de Estado) e depois, quiçá, candidato da esquerda unida após o consulado de Marcelo.

No meio das experiências, é de pensar que o PS continue o seu rumo para pedir a maioria nas legislativas seguintes - sejam intercalares, sejam posteriores ao fim desta legislatura. E o PCP pode mudar de rumo a qualquer momento, em nome da sobrevivência e da resistência ao modelo dominante - dando já sinais, nos concílios partidários e nos cartazes da rua, da antecâmara para uma viragem. O pêndulo é assumido pelo terceiro ator. E este, o Bloco, está amarrado à sua estratégia (ou à do seu criador), que desvirtua a sua génese mas que agora conduz: quer estar e ser parte do “arco da governação”.

Aspira a ser a muleta duradoura do PS, enquanto vai esvaziando o PC no caminho dos programas contra a austeridade do passado. Não quer ser de todo o responsável por qualquer crise antecipada e manifesta toda a sua argúcia no jogo político de sustentação das boas e más notícias que o primeiro-ministro traz para o parlamento. Renuncia à ideologia e vive um dia de cada vez, casuística e docemente. Estará com o PS até 2019, esperando que o PS ganhe e lhe dê o prémio e os lugares que a lealdade sedimentou na relação. É a estratégia que a hora das adversidades confirmou e confirma, dia após dia.

Acontece que este não é o Bloco que o país reconhece, como aliás tem sido enfatizado pelos dissidentes. E o risco cresce: a descaracterização. Cada vez que Catarina Martins ou Mariana Mortágua falam no espaço comum ou no foro das comissões parlamentares aumenta a sensação de desconforto, de papel fora do texto, de perda de identidade. O argumentário alternativo desaparece e a parceria com o poder sobrepõe-se à coerência que tantas vezes se fez de guerrilha e irreverência. Acresce que o eleitorado fiel ao Bloco é, por natureza, mais volátil que o do PC e, empurrado pela desilusão, pode perder a confiança, num movimento que pode ser letal. Na segunda fase (sem estado de graça) de Costa, decidir-se-á a vida futura desse poder que a dissimulação confronta. O palco nem sempre é o mesmo depois do descerrar da cortina do intervalo. Veremos o que valerá o Bloco no fim da peça.

Professor de Direito da Universidade

de Coimbra. Jurisconsulto

Escreve à quinta-feira