O novo secretário de Estado não é novato na política e foi chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, no segundo governo de José Sócrates.

Tiago Antunes, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, substitui assim Miguel Prata Roque, seu antigo colega de profissão na faculdade, que pediu para sair do Governo.

Além de Tiago Antunes, serão conhecidos ainda esta quinta-feira os outros novos cinco nomes do Executivo, três deles substituirão os secretários de Estado exonerado por causa do Galpgate, outro que sucederá a Carolina Ferra, secretária de Estado da Administração Pública, que também terá pedido para sair, e um último nome que irá assumir a nova pasta da Habitação.