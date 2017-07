Vários distritos estão, esta quinta-feira, sob aviso por causa do calor, sendo que cinco dos distritos estão sob aviso laranja e as temperaturas vão ultrapassar os 40 graus.

Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda e Portalegre são os distritos sob aviso laranja e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Évora será o distrito mais quente com 45º celsius de máxima.

Braga, Bragança, Faro, Setúbal, Vila Real e Viseu estão sob alerta amarelo e prevê-se que as temperaturas se mantenham elevadas até sábado.