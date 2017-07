O antigo Presidente do Brasil Lula da Silva foi condenado a nove anos e meio de prisão e a notícia, conhecida ontem, merece destaque em quase todos os jornais desta quinta-feira.

O debate do Estado da Nação e o anúncio de Costa sobre a entrega a Marcelo dos novos nomes do Executivo também estão na ordem do dia.

As acusações de racismo e de tortura a habitantes da Cova da Moura, que recaem sobre agentes da PSP, continuam a ter chamada de capa em alguns jornais.

No desporto, o destaque vai para vitória do Sporting sobre o Fenerbahçe, por 2-1 na Suiça.

Jornal i

Lula na grelha. O ex-presidente do Brasil foi condenadoa nove anos e meio de prisão

Estado da Nação. À direita só faltou apresentar uma moção de censura

Governo não vai fechar escolas primárias este ano por causa das autárquicas

Resultados de Pedrógão só no outono. Comissão custa 45 mil euros por mês

Candidatura à agência do medicamento é decidida hoje

Correio da Manhã

Fisco aperta Ronaldo e Jorge Mendes

Sortudos recebem 140 milhões por ano

Pedrógão Grande. Arrasa Altice e serviços da PT

Acusou 2.05gL de álcool. Falha pontaria e mata taxista

Jornal de Notícias

Lava Jato leva Lula

Tancos. Militares sob suspeita de usarem roubo para justificar armas em falta

Debate do estado da Nação. PCP e Bloco amapram Costa dos ataques da Direita

Sporting. Vitória no primeiro grande teste da temporada

Público

Governo dá receita fiscal a privados e perde 240 milhões

Euro: Deputados e autarcas na mira de novo processo

Altice arrasada no Parlamento por causa de despedimentos

Polícia de proximidade desapareceu da Cova da Moura

Lula da Silva. Brasil em choque com condenação por corrupção passiva do antigo Presidente

Câmara de Lisboa quer cidade segura para mulheres

Estado da Nação. António Costa ganhou tempo com a proteção da esquerda

Diário de Notícias

Cova da Moura. IGAI investigou na rua errada

Centeno garante já ter metade do dinheiro que é preciso em 2018

Estado da Nação. Direita cavalga fogos e Tancos, Esquerda já pensa no OE2018

Conselho da Educação. PS vira à esquerda para afastar David Justino

Brasil. Lula condenado a 9 anos e meio de prisão e pode ficar fora das eleições

Jornal de Negócios

Costa faz ataque violento à Altice

Operação Marquês. Contratos da PT com a Heidrick valem 20 milhões

Opração Lava Jato. Lula condenado a 9 anos e meio

Futebol na TV. Receitas das cinco maiores ligas crescem 800 milhões num ano

Visão

Paraísos de água doce. 39 praias do Interior para descobrir este verão. Ideais para mergulhos tranquilos

Sábado

O primo, o sócio e o contabilista. Os testemunhos que tramaram Salgado

A Bola

André Moreira deixa o Benfica e vai para o Braga

Reforços dão esperança ao Leão

Record

Dupla matadora. Bas Dost e doumbia dão primeira vitória ao leão

O Jogo

Hulk assume-se como líder da miniclaque do FC Porto na China. "É tempo de acabar com domínio do benfica"