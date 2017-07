Não são os melhores dos tempos, não são por enquanto os piores dos tempos. Mas os tempos em que um invencível António Costa chegava ao parlamento e arrumava a direita acabaram ou foram ontem suspensos. Costa já não é o super-homem e ontem quase que fez uma tentativa de fazer uma coisa que não lhe assiste: parecer humilde. Mas a verdade é que tentou.

António Costa arrancou o discurso do Estado da Nação pelo paradoxo que tem impressionado a opinião pública: depois de meses de notícias positivas o governo vê-se a braços com a tragédia de Pedrógão Grande e depois com o assalto a Tancos.

“Em menos de 24 horas passámos do alívio à comoçao, da satisfação à revolta, evidenciando como, perante o primado da vida humana, tudo o mais tem um valor relativo”.

Não esquecer Pedrógão, ignorar Tancos – foi essa a opção no discurso do primeiro-ministro. “Nunca mais nenhum de nós poderá esquecer aquele dia; e temos o dever de tudo fazer para estarmos à altura da memória dos que faleceram, da dor dos seus familiares e amigos, do terror das populações ameaçadas pelas chamas, da coragem e brio dos que combateram o fogo, dos que acorreram ao socorro, dos técnicos que investigam o ocorrido, da gratidão devida perante o auxílio internaconal, da corrente de solidariedade que percorreu toda a sociedade, mostrando mais uma vez a extraordinária capacidade de os portugueses se unirem e mobilizarem para vencer a adversidade”.

Ao prólogo sucedeu uma novidade, para além do anúncio de que o governo já iniciou a reconstrução da área devastada. O primeiro-ministro vai “deslocalizar para Pedrógão a Unidade de Missão para a Valorização do Interior para que diretamente no terreno” possa executar nos “sete concelhos martirizados pelos incêndios de Pedrógão e Góis um projeto-piloto das políticas de revitalização do território e reordenamento florestal”.

A prioridade é a floresta. “Não podemos continuar a justificar que o micro minifúndio não gera rendimento suficiente e não criarmos as estruturas associativas, privadas ou públicas, que permitam a necessária valorização económica da floresta”. Também, segundo o PM, “não podemos continuar a dizer que o problema é não se conhecer os proprietários de milhões de hectares e não aprovar mecanismos que agilizem – finalmente! – a conclusão do cadastro”. Contra o eucalipto, também marchar: “Não podemos continuar a reclamar o fim da monocultura do eucalipto e não travar a expansão da sua área de plantio”.

Uma constatação e uma confissão de culpa, para quem já está há ano e meio no governo: “Todos sabemos que é isto que é necessário fazer. E não podemos continuar a adiar, porque receamos o impacto económico na indústria do papel ou porque temos medo das revoltas populares contra a demarcação de propriedades”. De Tancos o primeiro-ministro só falou quando foi obrigado, para defender o papel das Forças Armadas e acusar “o colapso do sentido de Estado do PPD/PSD” por “atacar as Forças Armadas”.

À violência da direita (ver páginas seguintes), a esquerda que apoia o governo foi um bom contraponto para sossegar o governo Costa.

Se tanto o Bloco de Esquerda como o PCP atacaram o governo por exagerar no cumprimento do défice – cortando despesa pública para conseguir um défice ainda mais baixo do que o exigido por Bruxelas – a verdade é que nos casos duros foram um excelente suporte da respiração de António Costa.

Catarina Martins: “Em breve fará dois anos esta maioria parlamentar e a força determinante da esquerda no parlamento. Sabemos que o país está melhor porque as pessoas estão melhor. Mas não os resignamos aos hábitos de política velha que persistem, não deixamos de lutar pelo que falta fazer – e falta quase tudo – nem passamos cheques em branco. Décadas de bloco central minaram a economia e tornaram-nos num país dependente e em rota de atraso”.

Jerónimo de Sousa insistiu que não se vai a lado nenhum se não se cortar com os compromissos europeus, mas foi o próprio Costa a ironizar que não iria perder tempo a responder a essa questão porque nenhum convenceria o outro da bondade da respetiva posição. Ou seja, quando fizeram o acordo político, cada um já sabia onde estava – e cada vez que Jerónimo diz que é preciso romper com os ditames da União Europeia, sabe perfeitamente que o cumprimento das metas estava no acordo que negociou com Costa.

Resumindo: no debate do Estado da Nação mais difícil para o primeiro-ministro, apesar das críticas, Bloco de Esquerda e PCP foram parceiros fiáveis. ano e meio depois, a geringonça ajuda nos momentos mais difíceis de Costa.