A apresentadora que casou com o também apresentador, Daniel Oliveira, publicou no seu Instagram uma fotografia onde surge vestida de noiva ao lado da mãe.

A imagem de Andreia Rodrigues com a mãe mostra a grande cumplicidade que as une.

Andreia estava visivelmente feliz no dia do casamento, quando a fotografia foi tirada, há cerca de três semanas.

A apresentadora surpreendeu os fãs com a publicação da imagem do casamento, embora não seja a única fotografia desse dia que partilhou no Instagram, Andreia Rodrigues opta por ter uma postura discreta não revelando muito sobre a sua vida privada.