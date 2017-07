Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os concelhos de Faro, que estão com risco máximo de incêndio são: Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim. Em Santarém há um alerta para Abrantes, Mação e Ferreira do Zêzere. Em Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã, Oleiros e Penamacor, e, em Portalegre, Gavião, Marvão e Nisa.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental.