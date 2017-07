Os dependentes do lobo mau

Portugal é mesmo um país divertido que vive à sombra do Estado. Por isso, é normal que quando muda o governo, a música seja quase sempre a mesma.

Como o mercado é diminuto, os empresários querem estar nas boas graças de quem manda e quase toda a vida gira em volta do poder. A televisão é um bom exemplo disso: tirando os incêndios, embora a rapaziada só tenha acordado bem tarde, há assaltos em Tancos e quase todos tentam desvalorizar o acontecimento enquanto aguardam pela verdade oficial; há polícias acusados de agressões racistas e são poucos os que vão fazer diretos para o local.

Quem ainda se lembra da TSF, a rádio que estava onde a notícia acontecia? Não se pense que é um exclusivo de António Costa, na gerência anterior passava-se o mesmo, embora a imprensa agora revele mais essa subsidiodependência da publicidade estatal ou dos seus amigos. Um facto indesmentível é que a vida se tornou cada vez mais dependente do Estado. Vemos comentadores encartados, uns senhores bem recostados nas cadeiras onde ditam as suas sentenças, a perfumar a realidade, pois temem perder os seus negócios com o Estado ou seus filiados.

Se a imprensa se verga ao poder, o que dizer da advocacia? Onde os negócios dos lobinhos e companhia estão quase sempre dependentes da vontade de quem comanda o país? Se assim não fosse, pergunto por que razão não sabemos o seguinte: a quem é que a CGD e outros bancos emprestaram milhões e milhões de euros que não foram recuperados? Se eu pedir 200 mil euros para comprar uma casa e não os pagar, ficam-me com o imóvel.

Qual a razão para não descobrirmos quem nos deixou neste estado, com dívidas de milhões? António Horta Osório, o nosso banqueiro mais bem-sucedido, questionava há poucos dias, numa entrevista ao “Expresso”, o seguinte: como o “dinheiro não é dos acionistas, é dos contribuintes, os portugueses têm o direito de saber quem é que [CGD] emprestou o dinheiro a quem e quem é que não pagou. Esse dever de transparência para com os contribuintes portugueses é mais importante do que qualquer sigilo bancário”. Seria tão simples e esclarecedor se soubéssemos isto (além de outras contas...).