Bastaram pouco mais de dez dias desde que o estado norte-americano do Nevada legalizou a marijuana, para que os fornecedores daquela erva tenham ficado sem nada para vender.

De acordo com “Reno Gazette-Journal”, esta realidade levou o departamento fiscal do Nevada a emitir um comunicado junto dos representantes políticos de todo o estado, que lhes dá liberdade para adotar medidas de emergência para combater a escassez, conforme lhes aprouver.

A legalização da compra e venda de marijuana, para fins recreativos, entrou em vigor no passado dia 1 de julho e, segundo a Nevada Dispensary Association, nos primeiros quatro dias de negócio fizeram-se 3 milhões de dólares (cerca de 2,6 milhões de euros) em vendas, com 1 milhão (870 mil euros) a entrar diretamente nos cofres do estado.

No Nevada o uso da marijuana para fins exclusivamente medicinais já era legal desde 2001.