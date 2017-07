Leonor Bessa desafiou algumas das melhores jogadoras amadoras da Europa e terminou hoje (quarta-feira) no top-15 da primeira fase do 34º Campeonato da Europa Amador de Equipas Femininas, que a Associação Europeia de Golfe (EGA), está a organizar em colaboração com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Montado Hotel & Golf Resort, no Concelho de Palmela.

A campeã nacional amadora subiu hoje 19 posições na classificação geral e colocou-se no grupo das 14ª classificadas, entre 115 jogadoras de 19 países, com 140 pancadas, 4 abaixo do Par.

As voltas de 72 e 68 foram as suas melhores de sempre em torneios da EGA no Montado, dado que no Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal, que todos os anos se disputa no traçado desenhado por Jorge Santana da Silva, Leonor Bessa fez 78, 81 e 74 em 2014; 81, 75, 72 e 76 em 2015; e 74 e 80 este ano, não tendo competido em 2016 por ter-se lesionado logo no primeiro buraco.

A sueca Linnea Johnasson acabou por ser a melhor jogadora na primeira fase, com 135 pancadas, 9 abaixo do Par, após voltas de 67 e 68, sendo de sublinhar que hoje teve uma prestação igual à de Leonor Bessa.

Entre as jogadoras portuguesas merece ainda destaque a prova de Leonor Medeiros que, com apenas 14 anos, terminou no grupo das 72ª classificadas, com 149 (75+74), +5. Não sendo um resultado que deslumbre, é um registo positivo para a bicampeã nacional de sub-14 entre a elite europeia.

A partir de amanhã (quinta-feira), o Europeu feminino – que vista apenas pela terceira vez Portugal – começa a disputar-se em match play na segunda fase.