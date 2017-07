Entre 94 participantes, as duas portuguesas colocaram-se bem dentro do cut provisório, fixado em 3 acima do Par.

Joana de Sá Pereira integra o grupo das 17ª classificadas, com 70 pancadas, a Par do campo do Augas Santas Balneario & Golf Resort em Lugo, num dia em que sofreu 1 triplo-bogey no buraco 2 (o seu 11º), mas depois terminou forte com birdies no 4 e no 6.

«Fiz uma boa sessão de treino no driving range e encontrei boas sensações. A minha confiança no meu jogo e no meu swing está de volta. Precisava só de trabalhar em coisas menores e sinto-me bem. Estou a ver os progressos dos dois últimos dias a trabalhar no driving range», disse ao Gabinete de Imprensa da FPG a portuguesa residente em França.

Também Susana Ribeiro não começou bem, mas acabou forte, no grupo das 31ª classificadas, com 72 pancadas, 2 acima do Par, num dia em que só 19 jogadoras conseguiram bater o Par do campo.