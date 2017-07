Portugal demonstrou hoje (quarta-feira) que foi à Hungria para lutar pelo título da Segunda Divisão do Campeonato da Europa Amador de Equipas Masculinas, que a Associação Europeia de Golfe (EGA) organiza até Sábado, em colaboração com a Federação Húngara de Golfe, no Zala Springs Golf Resort, em Zalacsány, na Hungria.

A seleção nacional masculina lidera a competição no final do primeiro dia, com 358 pancadas, 2 abaixo do Par, sendo a única equipa a ter batido o Par de um campo desenhado por Robert Trent Jones Jr. e inaugurado apenas no ano passado.

Portugal dispõe de uma vantagem de 4 pancadas sobre a Finlândia e de 9 sobre a Sérvia, entre um total de 9 países que pretendem terminar no top-3, de modo a ascenderem em 2018 à primeira divisão do Europeu masculino.

Por enquanto ainda se disputa a primeira fase da prova, a qualificativa em stroke play (por pancadas), e foram muito importantes os três jogadores portugueses que estiveram na histórica vitória de Portugal nesta Segunda Divisão em 2015, na Polónia.

Com efeito, Vítor Lopes, João Girão e Pedro Lencart colocaram-se no top-5 entre 54 jogadores. Lopes e Girão estão empatados no 3º lugar, com 70 pancadas, 2 abaixo do Par, enquanto Lencart é 5º empatado com 71 (-1). O melhor resultado do dia foi do eslovaco Michael Brezovsky com 68 (-4).

Dos restantes jogadores portugueses, Vasco Alves é 13º empatado com 73 (+1), Tomás Melo Gouveia 17º empatado com 74 (+2) e Tomas Perkins 26º empatado com 76 (+4).

O selecionador nacional, Nelson Ribeiro, acompanhou os jogadores à Hungria e sabe como é importante manter este primeiro lugar ou, pelo menos, terminar amanhã em 2º esta primeira fase qualificativa, para que depois, na segunda fase, de match play (eliminação direta) se possa “fugir” de entrada às seleções mais fortes.

Portugal vai tentar pela terceira vez terminar esta Segunda Divisão no top-3, para ascender ao escalão principal, onde esteve em 2016, em França, mas acabou por ser despromovido.

Em 2015, no Postolowo Golf Club, na Polónia, Portugal obteve um dos maiores triunfos na história do golfe amador português, ao sagrar-se campeão europeu da Segunda Divisão. Em 2012, no Keilir Golf Club, na Islândia, a seleção nacional foi 3ª classificada e também subiu de divisão.

Amanhã, concluída a segunda volta, as quatro primeiras nações irão para o “1º Flight” e só essas irão lutar pelo tal top-3 que promove à Primeira Divisão do Europeu em 2018.