O primeiro-ministro garantiu no debate do Estado da Nação que não vai demitir nenhum ministro. Interpelado pela líder do CDS, Assunção Cristas, sobre se iria demitir a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, António Costa foi veemente: “Obviamente, não demito nenhum ministro”.

Apesar de ter anunciado no seu discurso inicial que entregará amanhã ao Presidente da República uma remodelação do governo, o primeiro-ministro acabava assim com qualquer dúvida sobre a saída de ministros.

E como Assunção Cristas lhe dissera que a não demitir os ministros “tudo o que acontecer” a partir de agora será da responsabilidade de Costa, o líder do governo foi perentório de qualquer atuação dos ministros do seu governo será responsabilidade sua.