Todos nós já tivemos problemas com o mau cheiro na cozinha. Algo que pode acontecer por causa do calor, cozinhados ou determinados alimentos. No entanto, existem alguns truques que o ajudam a colmatar esse problema.

Confira a lista de alguns dos truques que o ajudarão a eliminar os odores desagradáveis da cozinha:

Enquanto estiver a fazer fritos, opte por ferver uma panela de água com cascas de laranja com um pouco de açúcar ou colocar sumo de limão na panela com água enquanto esta ferve.

- Ferver uma panela de água com uns paus de canela dentro.

- Colocar alguns cravos-da-índia numa laranja e deixar atuar durante algum tempo na cozinha.

Para eliminar os maus cheiros no geral deve levar o lixo para fora regularmente e lavar com frequência o balde do lixo com desinfetante.

Por fim, pode ainda optar por colocar um pouco de vinagre num recipiente, num local onde ninguém irá tocar, pois assim o vinagre amenizará os odores libertados pelos cozinhados.