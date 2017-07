As autoridades tributárias espanholas fizeram uma ação de inspeção ao iate de Cristiano Ronaldo, escreve a revista espanhola Hola.

A revista publicou fotos do momento em que os agentes inspecionavam a embarcação. Nas fotos vê-se Ronaldo com os familiares e Georgina Rodriguez no barco.

O craque português estaria a voltar de um almoço em Formentera quando foi abordado pelos agentes.

Recorde-se que Ronaldo foi acusado de fuga ao fisco em Espanha e será ouvido a 31 de julho pelo Ministério Público espanhol.