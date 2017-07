A contestação ao rumo seguido nas políticas de saúde não vai abrandar no verão. Quem o garante é Cipriano Justo, ex-subdiretor-geral da Saúde, antigo militante comunista e um dos porta-vozes de um movimento de contestação ao rumo da saúde no país. O grupo de figuras apoiantes da maioria de esquerda que sustenta o governo mas críticas do rumo seguido na área da saúde começou por endereçar uma carta ao PS, com um diagnóstico de uma situação que consideram preocupante, dadas as lacunas na promoção da saúde da população e a ausência de sinais de mudança. Esta semana foi tornado público o “manifesto dos 101”, que ontem já somava 115 assinaturas. “São profissionais de saúde apoiantes da atual solução governativa mas que contestam as políticas que estão a ser seguidas, e continuamos a ter manifestações de interesse de pessoas que querem subscrever o manifesto”, disse ao i Cipriano Justo, que é também um dos signatários deste documento que se dirige aos portugueses e apela ao envolvimento coletivo. “O sistema público de saúde carece do financiamento ajustado à sua missão: promover a saúde, prevenir e tratar a doença”, lê-se no manifesto. “Sem essa condição, não só o SNS vai definhando, vendo reduzido um dos seus principais valores, a cobertura universal, como as respostas que vai dando são canalizadas quase exclusivamente, e já em condições precárias, para o tratamento da doença e para contribuir para o florescimento da prestação privada.”

O documento assinala que em seis anos, entre 2009 e 2015, a despesa pública em saúde baixou 21%. A percentagem de financiamento público dos cuidados de saúde prestados à população é desde 2014 das mais baixas da União Europeia – o contributo estatal representa 66%, com a maioria dos restantes encargos a serem suportados pelas famílias. Os subscritores pedem sensibilidade aos partidos que subscreveram os acordos de 10 de novembro de 2015, que sustentam o governo. “Esta política de saúde já mostrou que não está a responder ao que é exigido de um governo que se afirma empenhado em dar uma orientação de esquerda às suas políticas sociais”, dizem.

Depois de uma reunião com a a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, onde ficou averbada uma reunião com António Costa para o decurso desta semana, os representantes deste primeiro sobressalto à esquerda nas políticas do governo aguardavam ontem que o encontro com o primeiro-ministro fosse marcado, agora que António Costa já regressou de férias. Da parte do movimento, a interrupção estival não deverá interferir com as reuniões agendadas. “Entrarmos em agosto não significa que esta iniciativa vá de férias”, diz Cipriano Justo. Além do PS, há conversações com Bloco e PCP para a apresentação de soluções. Uma proposta do grupo é a criação de estruturas locais ao nível dos concelhos para mobilização dos diferentes agentes sociais para ações de promoção da saúde. Marta F. Reis