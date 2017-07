"Despacito" é o grande êxito de 2017. A música de Luis Fonsi e Daddy Yankee, tornou-se num sucesso global em apenas seis meses. É um dos temas mais ouvidos no Youtube, tendo chegado ao numero um nas tabelas de vendas em cerca de 89 países. Mas qual o segredo deste grande êxito?

De acordo com o músico e produtor Nahúm Garcia há várias razões. Um dos segredos está relacionado com o ritmo da música é quebrado antes do refrão. À medida que os músicos cantam "Des-Pa-Cito", há uma pausa na canção, o que origina uma quebra no ritmo. Esta técnica vai contra todas as convenções de composição, algo que os ouvintes não estão habituados a ouvir.

Por norma a batida é alterada de forma a que encaixe na canção, algo que não acontece neste tema. Em "Despacito", essa a batida já se encontra completamente quebrada, permitindo que a letra seja livremente esticada, desaguando num coro fora de tempo, diz Nahúm Garcia.

O músico garante ainda que esta canção anula a tendência normal em que ouvintes perdem o interesse depois de algumas audições, devido ao ritmo anómalo.