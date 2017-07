A saída do Governo de três secretários de Estado, na sequência do caso sobre viagens pagas pela Galp, impôs uma remodelação do Executivo.

Aproveitando a ocasião da mudança no Governo, António Costa vai criar uma secretaria de Estado dedicada à habitação, com o objetivo de promover o arrendamento acessível para a classe média e para os jovens.

"A habitação é uma nova área prioritária nas políticas públicas. Por isso, amanhã apresentarei ao Presidente da República a autonomização da habitação como secretaria de Estado", anunciou o primeiro-ministro.

Contas feitas, podem esperar-se pelo menos quatro novos nomes no executivo de Costa, os três substitutos de Rocha Andrade (Assuntos Fiscais), Joãos Vasconcelos (Indústria) e Jorge Costa Oliveira (Internacionalização), e um titular para a pasta da Habitação, agora anunciada.