Um bloco de gelo, com praticamente seis mil quilómetros quadrados, qualquer coisa como a dimensão do Algarve, desprendeu-se da plataforma de gelo Larsen C, da Antártida Ocidental, a sul do continente americano, adiantaram esta quarta-feira, os investigadores, depois de ter sido lançado um alerta sobre esta possibilidade.

No sábado passado, a NASA e a Universidade da Califórnia informaram que o bloco de gelo, um dos maiores de que há registo, estaria em vias de se desprender.

As partes do bloco já se separaram e começaram a deslocar-se para o mar, deixando as outras “próximas do ponto de rutura”, avançou o cientista que monotoriza a plataforma, Adrian Luckman, da Universidade de Swansea.

A mesma fonte anunciou que a separação já ocorreu e que terá acontecido entre segunda-feira e hoje, quarta-feira.

Adrian admitiu ser difícil de prever a progressão do icebergue no mar. "Pode manter-se como um bloco mas é mais provável que se quebre em fragmentos. Algum do gelo pode permanecer durante décadas na zona, enquanto outras partes do icebergue podem encaminhar-se para norte para águas mais quentes", garantiu, citado pela agência Reuters.

A separação não vai afetar o nível do mar, uma vez que o gelo que já se desprendeu já estava no oceano.