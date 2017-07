Com a chegada do calor aparecem os insetos e apesar das reações às picadas serem mais intensas nas crianças, por estas terem uma pele mais sensível, continuam a ser idênticas em todas as pessoas.

De acordo com o site Deporte y Vida do jornal AS, as reações podem variar entre quatro tipos, que dependem sempre do tipo de inseto e da pessoa afetada por ele. Assim pode ocorrer uma reação leve (irritação menor a dez centímetros de diâmetro), uma reação local extensa (mais dez centímetros de diâmetro), uma reação generalizada (urticária, por exemplo) e uma anafilaxia (afeta os órgãos, causa náuseas, vómitos, sensação de mal estar e pode levar à morte).

A picada de abelha pode provocar apenas uma reação local, com dor, acompanhada de comichão, inchaço ou vermelhidão. Por isso, veja como deve atuar nessas situações:

1 – Manter-se calmo.

2 – Aplicar gelo ou um pano húmido para passar o inchaço, sempre tendo em conta a higiene e limpeza do que é colocado sob a área afetada.

3 – Ir até ao médico para extrair o veneno, para que este não se alastre para outras partes do corpo.

4 – Utilizar um anti-histamínico ou um anti-inflamatório, podendo ter de receber uma recomendação médica.