A banda convidou Ana Moura, amiga de Prince nos últimos anos de vida do ícone. "Vamos ver se ela vai subir ao palco", explicou o promotor Luís Montez, recordando a noite que a fadista "fez história no festival, quando atuou em dueto com Prince" no Meco.

O Super Bock Super Rock arranca esta quinta-feira com Red Hot Chili Peppers, Capitão Fausto e New Power Generation no MEO Arena; Legendary Tigerman, Kevin Morby e Alexander Search, a banda que junta Salvador Sobral e Júlio Resende, no palco EDP.

Os bilhetes para este dia e os passes para o festival estão esgotados.