Se tem um smartphone Android é muito provável que o Google tenha um registo discriminado de tudo o que pesquisa online, mas se não gosta da ideia, apagar esse registo é mais fácil do que parece.

A informação que o Google sabe sobre si pode ser toda apagada, para que não seja vendida pela empresa a anunciantes. Só tem de utilizar a plataforma ‘My Activity’ para ver tudo o que o Google sabe sobre si.

No menu tem disponível a opção ‘eliminar atividade por’, podendo assim apagar todas as informações recolhidas pelo Google. Tem ainda a opção de evitar que a empresa recolha dados sobre si, deixando de poder usufruir de serviços personalizados do Google Maps ou Youtube.