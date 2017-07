Kim Kardashian partilhou um vídeo no Snapchat, onde fala da sua nova linha de roupa que criou em conjunto com o marido, Kanye West, mas vários seguidores repararam numas marcas brancas que estariam em cima de uma mesa preta, espalhadas em duas linhas.

Depois da publicação ser partilhada, alguns internautas colocaram a hipótese de que essas mesmas marcas brancas pudessem ser cocaína. No entanto, Kim optou logo por esclarecer a situação, e fez uma publicação no Twitter onde fala sobre as marcas.

“Não brinco com rumores como este, por isso, vou acabar com isto. Aquilo é açúcar da nossa visita à Dylan’s Candy Shop [uma loja de doces]”, escreveu Kim.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d