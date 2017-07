Um cordão humano, com cerca de 70 pessoas, salvou uma família que foi arrastada no mar, na Florida, Estados Unidos, no sábado.

Robert Ursey tinha acabado de sair do mar quando ouviu crianças a gritar, e ao olhar para trás viu uma família que tinha sido arrastada pela corrente para longe da costa.

Segundo o jornal News Herald, a praia estava cheia e em conjunto formaram um cordão humano para alcançar a família.

Graças às 70 pessoas a família foi salva, não sofrendo ferimentos graves, à exceção da mãe que sofreu um ataque cardíaco, mas já está a recuperar no hospital.