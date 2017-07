Rita Pereira publicou esta terça-feira um vídeo onde mostra o seu novo visual.

A atriz surge com o cabelo visivelmente mais curto e com uma franja para dar vida à personagem que vai interpretar na novela a “Herdeira”.

Surpreendidos com a mudança, vários internautas deixaram no ar a possibilidade deste novo look ser apenas uma peruca, todavia a atriz não respondeu à questão.