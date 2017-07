"Criticar árbitros com erros grosseiros dá 44 dias de suspensão. E baixar a avaliação? E vasculhar as SMS do presidente da FPF? E...", começou por dizer no Twitter Francisco J. Marques.

O dirigente do FC Porto voltou com nova mensagem meia hora após a primeiro tweet, recorrendo a uma canção italiana, Bella Ciao. "Pelo direito à opinião, pela verdade, pela liberdade e contra as mordaças".

Recorde-se que o diretor de comunicação do FC Porto foi suspenso por 44 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e multado em 2869 euros. A SAD do clube também terá de pagar uma multa de 7650 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol justifica o castigo aplicado a Francisco J. Marques e SAD do FC Porto por declarações proferidas na newsletter do clube, Dragões Diário, relativas a arbitragens de jogos que envolveram o Benfica e o FC Porto.

Outra das declarações que justificaram a multa está relacionado com mais um jogo que envolve os encarnados, desta feita no estádio da Luz frente ao Desportivo de Chaves. "Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pndant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", disse Francisco J. Marques.

O Conselho de Disciplina da Federação considerou que estes comentários violam o artigo 136 do Regulamento Disciplinar sobre "lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa".