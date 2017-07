O PNR convocou para o próximo sábado uma ação de apoio aos PSP perseguidos na sequência da acusação deduzida pelo Ministério Público.

O encontro foi marcado nas redes sociais para as 17h30 para as imediações da esquadra de Alfragide. Numa publicação no Facebook, o Partido Nacional Renovador diz que “num país em que está tudo ao contrário, no qual se protege o bandido e persegue o polícia, nós apoiamos inequivocamente os agentes da autoridade.”

Segundo o i apurou, a convocação deste protesto está a gerar alguma apreensão no bairro, em particular na defesa dos jovens agora ilibados pelo MP e considerados como ofendidos em todo este caso.

O facto de os agentes indiciados continuarem a patrulhar o bairro gera também algum receio, nomeadamente sobre que tipo de medidas de segurança serão implementadas ou não.

Ontem, antes de haver nota sobre este protesto, o i questionou a PSP sobre o teor da acusação e que medidas serão tomadas.

A direção nacional informou que “os factos reportam-se a uma ocorrência de fevereiro de 2015, tendo sido instaurados pela IGAI nove procedimentos disciplinares, de que resultaram dois polícias com penas disciplinares aplicadas e sete processos arquivados. Será avaliada a necessidade de instauração de outros procedimentos disciplinares”.

A PSP informou ainda que todas as ações que possam ser desencadeadas pela PSP serão no âmbito disciplinar interno.