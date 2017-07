Comer morangos pode ajudar a prevenir o declínio mental relacionado com o envelhecimento, diz um estudo foi realizado por um grupo de e investigadores do Laboratório Celular de Neurobiologia do Instituto Salk.

De acordo com os cientistas, existe um composto presente nos morangos, designado por fisetina, que reduz os efeitos mentais do envelhecimento. Para além disso, pode prevenir outras doenças como o Alzheimer ou AVC.