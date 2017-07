Pedrógão e Tancos não devem escapar ao debate do Estado da Nação, cujo tema será a economia do país. Um dos destaques do Público refere, no entanto, que a Esquerda vai proteger o governo.

Costa desmente ministro da Defesa no caso de Tancos

Ministério Público arrasa polícias de Alfragide

PNR convoca manif pelos "polícias perseguidos"

Cova da Moura. Queixas de violência policial chegaram à ONU em 2011

Correio da Manhã

Advogada saca 5 milhões nos Vistos Gold

Pedro Dias matou de forma consciente

Aposta de 5 euros rende 17 milhões

Estado da Nação. António Costa: Remodelação só depois das autárquicas

Jesus quer posse de bola. Receita para o título: "Trabalho e força mental"

Jornal de Notícias

Negócios de Jorge Mendes e 13 clubes investigados

Costa sossega militares e fala ao país do Estado da Nação sem fazer remodelação

Porto. Inquilino não desiste e quer comprar o Teatro Sá da Bandeira

Gaia. Cadastrado baleou duas pessoas e deixou rasto de violência

Cova da Moura. Subcomissária da PSP acusada de encobrir tortura

Tráfego nas autoestradas volta aos níveis da pré-crise

Público

Bancos dão ordem de penhora à colecção de arte de Joe Berardo

Racismo na Cova da Moura. Falsificação de autos pela polícia não é inédita

Esquerda vai proteger António Costa no debate da crise

Diário de Notícias

Suspensão de polícias da Cova da Moura está a ser avaliada

Pedro Nuno Santos: "Pedrógão e Tancos não são consequência da austeridade"

Greve. Número dois dos juízes quer que Governo assuma posição

Derrame. Combustível em praias de Peniche pode durar meses

Jornal de Negócios

Como está a nação em 16 áreas

Centeno começou a aliviar cativações

Governo pode ter de injectar 270 milhões na TAP

Amorim avança com processo milionário contra o Estado

Portugal paga 4% por dívida a 28 anos

Caixa vende carteira de crédito malparado à Bain

A Bola

Jesus deve dar hoje os primeiros minutos a Coentrão e Mathieu. Ordem de estreia

Record

Jesus projeta o futuro sem William e Adrien. A nova dupla: Petrovic e Bruno Fernandes

O Jogo

Pedro Proença. PSD quer dinamitar a liga

Aboubakar feliz por ficar no Dragão