Enquanto líder da oposição, Passos Coelho tem-se revelado um exímio praticante da modalidade, não podendo, porém, ser-lhe atribuída a liderança do campeonato que está a decorrer. A prática de tiro ao pé tem vindo a angariar cada vez mais adeptos, entusiastas, na massacrada classe política que, não obstante, não detém o exclusivo da modalidade. Recentemente, até altas patentes da castreja classe militar têm aderido ao tiro ao pé, disto excluindo, obviamente, os casos de alegada corrupção já sob inquérito judicial.

Ora, vem o tiro ao pé a propósito da algazarra da oposição, posta em manifesto desassossego, a exigir demissões ministeriais, a explorar num claro registo demagógico os infaustos acontecimentos que se têm abatido sobre o país.

A devastadora tragédia de Pedrógão Grande deixou um rasto de morte e desolação que jamais se apagará da memória de quem lhe sobreviveu e de todos nós que, incrédulos, a tentamos apreender. O negro luto amortalha a vida e a terra. Recolhamo-nos e respeitemo-los como merecem. E uma vez apuradas as causas, todas, tirem-se as consequências. Mas só então.

Do mistério de Tancos pouco mais sabemos do que houve paióis assaltados e armamento de guerra furtado. Acontecimento suficientemente grave, sério e preocupante. De igual modo se impõem averiguações e apuramento de responsabilidades. A investigação está no terreno, aguardemos. E só então se exijam punições.

Como se não bastasse, eis senão quando cai uma abada de demissões de secretários de Estado, os mesmos que há um ano resolveram jogar ao tiro ao pé e se saíram mal. O suficiente para dar mais alento à oposição, que montou cerco ao governo.

Correlacionando, a subida ao Mosteiro da Serra do Pilar traz à memória o Cerco do Porto, durante a guerra civil que assolou o país na primeira metade do séc. xix e que opôs liberais e absolutistas (miguelistas): os primeiros, seguidores de D. Pedro; os segundos, fiéis a D. Miguel, ambos filhos do rei D. João vi e pretendentes ao trono de Portugal. Por altura da ocupação do Porto pelas forças liberais, os miguelistas tomaram o Mosteiro da Serra do Pilar, transformado em aquartelamento, o que lhes dava uma situação privilegiada de fogo sobre a cidade. Foram escorraçados por ação do almirante inglês George Sartorious, que servia a

D. Pedro.

Mandado levantar para albergar monges da Ordem dos Agostinhos, em meados do séc. xvi, a construção prolongar-se-ia no tempo, sendo a edificação reconhecida como marco arquitetónico da Contrarreforma. Segundo nota da Direção-Geral do Património Cultural, citando Paulo Varela Gomes, o Mosteiro da Serra do Pilar pode ser considerado “um dos mais notáveis edifícios da arquitetura clássica europeia de todos os tempos devido à sua igreja e ao seu claustro, ambos circulares e da mesma dimensão em planta” .

Assim como o mosteiro serviu em benefício do cerco do Porto, assim a Assembleia da República ponha fim ao cerco do governo. Debate-se esta quarta-feira o estado da nação e adivinha-se forte artilharia de fogo cruzado. No entanto, como não há inimigo a abater e apenas combate de ideias, que se espera leal e digno, é de nacional conveniência que o bom senso prevaleça. Sem jogadas de tiro ao pé.

