Cirurgia de alto risco

Durante quatro anos, embalados pela troika e pelo desígnio de ir para além dela na aplicação da receita de empobrecimento do país, o governo PSD/CDS tomou em mãos uma cirurgia de alto risco que ficou conhecida como uma operação de corte de gorduras, mas que suprimiu pouca gordura e cortou muito músculo nas capacidades de desempenho das funções de soberania do Estado.

As consequências negativas desta supressão tornaram-se por demais evidentes quando o país foi confrontado recentemente com ameaças sistémicas em domínios tão diversos como as alterações climáticas, o terrorismo potencial ou a necessidade de controlar sistemas de informação de elevada complexidade.

Poderia exemplificar os malefícios da erosão do músculo administrativo do Estado provocado pela falhada cirurgia de choque realizada no quadro do programa de ajustamento das finanças públicas, com o seu impacto negativo em sistemas tão importantes como a saúde, a justiça, a organização e o planeamento do território, a segurança, a defesa ou a educação. Todos estes setores, em que o Estado tem um papel soberano determinante, foram sangrados com pouco critério e sem reposição de capacidades.

Há, contudo, um domínio transversal que, por formação e experiência, me preocupa particularmente. Refiro-me à capacidade de o Estado gerir de forma moderna e eficaz os dados e a informação a que acede e que produz. Os dados são hoje a base de qualquer administração moderna, transparente e com capacidade de resposta integrada aos desafios sistémicos.

Não sou favorável a que o Estado se torne proprietário de equipamentos e sistemas tecnológicos que, pela sua natureza, têm de ser permanentemente atualizados para não se tornarem obsoletos. A questão não é a propriedade dos equipamentos e dos sistemas, mas a capacidade de o Estado determinar estrategicamente o uso dos dados e da informação processada por esses sistemas para cumprir melhor e com mais eficiência as suas funções.

Portugal tem um bom governo. A prova dos nove tem sido dada quotidianamente pela capacidade de relançar a economia, criar emprego, atrair investimento e gerar confiança na sociedade. Portugal tem também excelentes profissionais na sua administração pública, com as exceções que sempre existem para confirmar a regra, embora muitos deles carentes de motivação por anos de congelamento das oportunidades de progressão salarial e profissional.

O governo e a sociedade portuguesa enfrentam um enorme desafio. As estruturas intermédias da nossa administração pública precisam rapidamente de ser insufladas de sangue novo e mobilizadas para a tarefa gigantesca de reconstruir um Estado robusto, sem que isso signifique um Estado burocrático e pesado. Depois da extração de músculo promovida pelo governo PSD/CDS, a cirurgia necessária não é de corte, mas de implante.

Reforçar as capacidades de desempenho das estruturas intermédias da administração pública, num quadro de equilíbrio orçamental e aposta continuada na desburocratização, simplificação dos processos (de que o programa SIMPLEX é um excelente exemplo) e qualificação, não será talvez a ação mais mediática, mas é a mais estruturante e urgente para o futuro de Portugal.

Eurodeputado, Escreve à quarta-feira