A ratoeira

Os parceiros do PS na geringonça ficaram prisioneiros de uma armadilha política que os limita fortemente nas palavras e nos atos

1. Nunca o Bloco de Esquerda, o PCP e Os Verdes estiveram tão condicionados na sua autonomia e livre crítica como desde que constituíram a geringonça.

O inesperado acordo afastou a direita da governação e foi uma vitória tão retumbante como inesperada depois de o PS não ter ganho as eleições. Provou que o entendimento à esquerda é possível mas, em contrapartida, funcionou como uma armadilha que prendeu no seu interior as forças que apoiam o governo de António Costa, a saber, o Bloco, o PCP, Os Verdes e, objetivamente, o PAN. Cheiraram o queijo do poder, deram uma trinca e ficaram presos.

Essa circunstância tornou-se óbvia, por exemplo, com a forma pícara como bloquistas e comunistas aceitaram submissamente as explicações de Centeno sobre cativações orçamentais que eles conheciam perfeitamente por terem votado o documento. Mas também, e sobretudo, com a passividade face à tragédia de Pedrógão Grande e ao roubo (ou desvios, para ser mais rigoroso) de Tancos. Nos três casos, os parceiros externos da coligação viram-se obrigados a justificar o governo e os ministros envolvidos, nomeadamente nos dois gravíssimos casos ocorridos com os ministros da Administração Interna e da Defesa, evitando posições que poderiam levar a ruturas definitivas.

Tal como muitos comentadores, bloquistas e comunistas desmultiplicaram--se em justificações desculpabilizantes, lendo uma cartilha cheia de referências comuns. Só muito pontualmente os seus dirigentes teceram umas críticas e, mesmo essas, foram do tipo agarrem-me senão amuo, em jeito de serviços mínimos. Não houve atos concretos de censura a Costa pelas inexplicáveis férias e as falhas políticas atuais ou passadas, na altura em que foi ministro da Administração Interna, e que o insuspeito “Expresso” escarrapachou. Nada de especial referiram contra Urbano de Sousa e menos ainda contra Azeredo Lopes ou o general Rovisco Duarte. Ora, é óbvio que nenhuma destas três últimas figuras tem condições para permanecer e ser respeitada. Estão feridas de morte nas suas funções. Bloquistas e comunistas ajudaram a sustentá-las reportando no tempo o apuramento de responsabilidades. Mostraram que já não são um apoio, são governo.

No meio desta confusão, caiu como uma bomba de oportunidade (para não dizer oportunismo) a demissão por antecipação de três secretários de Estado que iam (ou já teriam sido, faltando só a divulgação) ser constituídos arguidos por terem ido ver um jogo da seleção a convite da Galp. Um absurdo. Poucos serão os políticos que não receberam convites semelhantes desde que há democracia, sem que a justiça tenha atuado. Aliás, quem também deveria ser inquirido é o Ministério Público por levar um ano a investigar uma coisa passível de ser feita numa semana. A notícia das demissões foi cirurgicamente plantada às 19h45 de domingo, a tempo de ser comentada e amaciada nas televisões, desviando as atenções de Pedrógão e de Tancos. Deu um jeitão em vésperas da discussão do estado da nação, marcada para hoje no parlamento. O PSD foi apanhado de surpresa e reagiu baralhado, insinuando, legitimamente, que as demissões foram uma manobra de diversão. Mais calmo, o CDS reafirmou o pedido de demissão dos três secretários de Estado feito há um ano, a que juntou recentemente o dos dois ministros. O confronto de hoje no parlamento é essencial para todos os envolvidos, mas sobretudo para António Costa, que precisa de recuperar a credibilidade, e para Passos Coelho, que tem uma oportunidade única de mostrar que é capaz de virar o barco. Para Bloco e PCP vai ser o exercício habitual de equilibrismo em que se especializaram nos últimos 20 meses.

Quanto à remodelação, soube-se logo através de Marques Mendes que deve ficar pelo nível de secretários de Estado. Como Mendes está sempre bem informado, é natural que assim seja. Mas essa opção pode ser um erro. Seria talvez preferível para Costa fazer já todas as mudanças necessárias, em vez de andar a arrastar dois ministros moribundos, tendo na mesma de mexer no governo mais à frente, a propósito de outro desaire qualquer.

2. Pessoas menos atentas terão estranhado a forma como o jornal espanhol “El País” gozou com o roubo de Tancos, achincalhando os militares portugueses e o nosso país em geral. Talvez contribua para se perceber o tom agressivo e inédito num jornal que já foi de referência mundial a circunstância de o “El País” estar a perder qualidade jornalística, leitores e dinheiro a rodos. O periódico pertence ao grupo Prisa (próximo de González) e tem de vender ativos para tentar não falir. Um deles é a TVI, a joia da coroa, e logo feita por portugueses e apenas uma administradora espanhola que, por acaso, tem laços especiais com o correspondente empregado pelo periclitante jornal. Obviamente que traumatiza estar à beira de se perderem cadeiras de sonho e de se ser recambiado para o país de origem. Por grave que tenha sido o que sucedeu em Tancos, não se compara ao que já aconteceu na “seguríssima” Espanha, onde morreram mais de mil pessoas em atentados terroristas ao longo dos anos.

Jornalista