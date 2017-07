Governo: o disparate ainda chega a ministro

1. Há três tipos de governos.

Os que têm iniciativa reformista assente numa visão estratégica. Tentam fazer coisas para corrigir o que está mal e mudar o país para melhor.

Os que são meros gestores do dia-a-dia, sem horizonte para o país. A política é sempre moldada às circunstâncias e, porque dependem do statu quo, não afrontam interesses, limitando-se a sobreviver politicamente.

Por último, há os governos politicamente disparatados, trapalhões e até ligeiramente pantomineiros. Não só não fazem como estragam. E, quando têm o azar de estragar, tratam logo de arranjar desculpas para o falhanço que é, invariavelmente, responsabilidade de terceiros.

Por vezes, dentro da mesma legislatura, um executivo pode cruzar estas três categorias de governo. Dada a natureza de António Costa, pouco dado a grandes rasgos reformistas, e atendendo ao processo de formação de um governo que depende dos favores das forças ortodoxas da esquerda para existir, o xxi governo nunca chegou ao primeiro estádio – o reformista. Nos dias melhores, ficou- -se pelo segundo – o da mera sobrevivência. E no último mês entrou no terceiro estádio – o do disparate.

Portugal está sem comando político há pelo menos um mês. Ou, dito de outro modo: Portugal está sem poder há muito tempo, mas só no último mês é que percebeu isso.

Perante a grande tragédia de Pedrógão e o vergonhoso roubo de Tancos, o governo mostrou-se desorientado, sem iniciativa política, perdido nos seus labirintos propagandísticos.

A instituição militar é uma casa dividida. As armas andam por aí, os nossos aliados põem as mãos na cabeça e o nosso governo assobia a Marcha do Coronel Bogey.

Quanto a Pedrógão, bem… quanto a Pedrógão, digamos que o aproveitamento político do governo está no seu máximo quando se chutam responsabilidades políticas para cima de tudo e de todos sem que o Estado faça o mínimo. E o mínimo é, em três tempos: (1) assumir a falha evidente em proteger pessoas e bens; (2) renovar o contrato de segurança com o cidadão, concretizar a promessa de que tudo será feito para que não se repita e para que seja reposta a dignidade das populações vítimas da tragédia; (3) pedir desculpas. Quantos estudos ou inquéritos serão precisos para que o governo devolva o mínimo de decência às instituições públicas? Chegámos a um ponto tal de crença na potência formalista do Estado que até a boa-fé na relação entre os homens e o seu governo passa a depender de burocracias?

Haja decência, humildade e vergonha.

A falta de vergonha bate máximos olímpicos quando todas as teses que nos venderam sobre o incêndio foram refutadas pelos especialistas.

Dizem que é nos momentos graves que se vê de que matéria são feitos os líderes.

António Costa podia ter posto as botas no chão. Preferiu o chinelo nas Baleares. Não fosse o Presidente da República e o país teria ficado ao deus-dará.

Pedrógão e Tancos têm implicações severas de longo prazo. A quebra progressiva no Estado e nos seus representantes é talvez uma das mais gravosas. Quantos cidadãos ainda hoje confiam no governo? Quantos consideram que o governo é pessoa de bem? Quantos creem que o governo estará lá quando for preciso?

2. A confiança, que já não era muita, levou mais um rombo esta semana com o Galpgate. Quatro notas breves sobre as demissões dos três secretários de Estado. Primeira nota: não houve muita nobreza na demissão dos três. Todos sabiam que iam ser arguidos e a sua antecipação foi meramente tática.

Segunda nota: o governo, depois da remodelação, será pior do que o governo antes da remodelação. Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa são mais do que bons quadros técnicos. Dois dos três eram potenciais ministros. Os três são quadros políticos do PS e homens de confiança pessoal do primeiro-ministro. A sua substituição não será fácil.

Terceira nota: a remodelação passará por dois caminhos. Ou independentes ou militantes. Quanto aos independentes, Costa tem um histórico de tiros ao lado – o governo, com honrosas exceções, é disso exemplo. Quanto aos militantes, parece que Costa já não arranja melhor do que Carlos César, um homem de insular deselegância no ataque à oposição. Quando a renovação se faz por abaixamento de qualidade, isso significa dificuldades a caminho.

Quarta nota: o Galpgate expôs, em todo o seu esplendor, o plano de propaganda do governo. Tal como na CGD, tal como em dezenas de outras trapalhadas do governo (que só não explodiram porque os sindicatos, os amigos da extrema-esquerda e a opinião publicada são mansinhos para o governo), também no Galpgate, há um ano, Costa havia proferido sentença: “caso encerrado”. Vai-se a ver, ainda a procissão ia no adro. Com o mesmo ceticismo com que encaramos a máxima “palavra dada é palavra honrada”, cada “caso encerrado” pelo PM deve antes constituir um estímulo para “caso investigado.”

3. Afinal houve um plano B, também ele sempre negado. Cativaram-se mil milhões de euros à custa das obrigações do governo para com os portugueses. Se às cativações juntarmos as dividas, que vão engrossando, a atual maioria não vai ter só de negociar muito bem o OE para 2018. Digam quanto e quais as cativações que vão ter lugar, em que montante e que áreas decididamente vão deixar de ser pagas. Mário Centeno arrisca-se a deixar ser o “Ronaldo das Finanças” para ganhar os títulos de pantomineiro contabilístico e campeão dos maus pagadores.

