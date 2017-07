Pelo menos oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo, devido à previsão de temperaturas muito altas que podem chegar aos 41 graus.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 10h00 desta quarta-feira e as 18h00 de sexta-feira.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 31 graus, no Porto entre 16 e 26, em Vila Real entre 16 e 33, em Viseu entre 15 e 32, em Bragança entre 15 e 34, em Coimbra entre 16 e 30, na Guarda entre 16 e 32, em Castelo Branco entre 18 e 39, em Portalegre entre 20 e 38, em Santarém entre 17 e 35, em Évora entre 15 e 41, em Beja entre 16 e 40 e em Faro entre 25 e 34.