O Ministério Público acredita que os agentes da PSP prestaram informações falsas, até sob juramento, com o intuito de prejudicar os seis jovens que em fevereiro de 2015 estiveram dois dias detidos na esquadra de Alfragide.

No despacho de acusação, a que o i teve acesso, o MP arrasa o que considera terem sido “falsas narrativas no sentido de iludir o tribunal”. E conclui que os 18 arguidos praticaram os factos “com flagrante e grave abuso da função em que estavam investidos e com grave violação dos deveres de isenção, zelo, lealdade, correção e aprumo, relevando, deste modo, indignidade no exercício dos cargos para que tinham sido investidos tendo, como consequência direta, a perda de confiança necessária ao exercício da função”. O Ministério Público considera mesmo que os arguidos “agiram por sentimento de ódio racial, de forma desumana, cruel e pelo prazer de causarem sofrimento aos ofendidos”.

Como tudo começou

Os indícios de crimes de falsificação de documento prendem-se com os autos lavrados sobre a detenção do primeiro jovem, Bruno Lopes, no bairro Cova da Moura, no dia 5 de fevereiro de 2015. O primeiro auto dava conta uma carrinha da 5.ª Equipa de Intervenção Rápida da Amadora ter sido apedrejada pelo suspeito, acompanhado de dez indivíduos de raça negra. Acontece que o local apontado nos elementos fornecidos pelos agentes não coincidiu com o sítio onde Bruno Lopes foi intercetado pela polícia e onde houve disparos de shotgun. “Das diligências de recolha de prova que foram realizadas, a saber, prova testemunhal, exame médico às lesões que ofendidos e denunciantes apresentavam, a inspeção ao local feita pela IGAI e o relatório do exame pericial, exame pericial dos invólucros dos projéteis usados e do confronto desta prova com as versões apresentadas, permite concluir, de forma inequívoca e sem sombra de dúvida, que os factos descritos nos autores subscritos pelos agentes da PSP (...) não se haviam verificado, sendo falsas ali vertidas, as quais só encontram justificação para tentar iludir o tribunal de forma a fazer crer o Ministério Público que foram os denunciados que justificaram a atuação policial nos termos em que ela foi exercida e a legalidade da mesma, tendo assim evitar as consequências e responsabilidades que para eles adivinham da sua atuação (...) que se conclui por ser manifestamente injustificada e violadora da lei”.

Segundo o MP, ao contrário do que resulta do auto de notícia, que indicava que o suspeito teria apedrejado a carrinha, Bruno Lopes estava sozinho e não fazia parte de qualquer grupo quando foi detido, nem estava na Avenida da República. Subia a pé a rua do Chafariz e entrou na rua do Moinho. Os agentes estavam no entroncamento das duas ruas e um deles tinha a arma. De acordo com o despacho de acusação, ao avistar o jovem, um dos agentes abordou-o “sem que nada o justificasse e ordenou-lhe que se encostasse a uma parede, de braços e pernas abertos, enquanto se lhe dirigia proferindo as seguintes expressões: ‘estás a rir de quê, seu macaco’...”

Neste momento, localiza o MP, terão começado as agressões. O agente, de imediato, “desferiu-lhe várias bofetadas e pontapés”, diz o despacho de acusação, que neste e noutros pontos salvaguarda que os agentes sabiam que ao atuar do modo descrito agiam com intenção de ofender e molestar. Os habitantes do bairro intervieram e o MP assinala que neste momento foi atingida com balas de borracha uma mulher que estava à varanda, mas não se manifestava. No despacho lê-se que o agente perseguiu a mulher, sempre munido da shotgun, disparando de novo na sua direção e de uma irmã.

O MP admite que a carrinha foi atingida por uma pedra, mas exclui que tenha sido o jovem detido o autor – e considera ser difícil apurar quem foi. Refere também que quanto a Bruno Lopes, houve uma tentativa de convencer o MP de que se “tratava de uma pessoa agressiva, delinquente e costumeira no tipo de condutas ilícitas”, o que não foi corroborado pelo registo criminal, que apontavam para cinco crimes contra o património e dois contra a honra todos seis anos antes dos factos.

Quanto à invasão da esquadra, o MP rejeita que tal tenha acontecido, uma vez que houve diferentes versões dos acontecimentos e fala de uma privação de liberdade injustificada. Logo no dia 5 de fevereiro, quando os jovens foram levados à esquadra da Damaia, o MP refere que “apesar de os lugares disponíveis na viatura policial estarem vagos, os cinco agentes que os acompanharam obrigaram os ofendidos a sentaram-se no chão da viatura, algemados com as mãos atrás das costas, enquanto os agentes os pisavam e pontapeavam as algemas causando dor.”

A condução era brusca, para que fossem “projetados uns contra os outros”. De regresso à esquadra, foram sentados num banco e foi-lhes ordenado que “que permanecessem com a cara virada para o chão para não olharem para a cara dos agentes”. E o MP diz ainda que mantiveram-se detidos entre 5 a 7 de fevereiro, “sem qualquer motivo e sem possibilidade de contactarem qualquer familiar ou outras pessoas de confiança, privados de liberdade e do seu direito à defesa”, tendo sido proferidas por parte dos agentes expressões como “se eu mandasse exterminava todos os africanos”.

Quando foram levados ao hospital no dia 5, o MP assinala ainda que antes da chegada de pessoas estranhas à esquadra, uma subcomissária da PSP também arguida, “com o intuito de ocultar os vestígios de sangue que ali se encontravam, em consequência das agressões cometidas sobre os ofendidos fazendo uso de uma esfregona, limpou o chão.”

O facto de o agente da PSP que conduzia a carrinha só ter procurado cuidados médicos 11 dias depois dos acontecimentos contribui para desvalorização da narrativa dos agentes por parte do MP. O conluio dos agentes da esquadra é apontado como motivo para a acusação conjunta, que refere pontapés e socos, além de diferentes expressões difamatórias. Merece especial censura o tratamento dado a um dos jovens, com uma paralisia numa mão fruto de um AVC em criança. Quando explicou o porquê da tala na mão aos agentes, ouviu: “Então não morreste? Agora vai dar-te um que vais morrer”.