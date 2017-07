Costa volatilizou-se, a oposição também

O homem tem direito a férias. Claro que tem. E, afinal, segundo disse ontem, até partiu para férias descansado. Foi informado de que não havia riscos para a segurança interna nem que as armas roubadas dos paióis de Tancos fossem parar a redes terroristas.

Era ótimo que não tivesse guardado a informação para si e a levasse na mala para Palma de Maiorca. Afinal, bastava dar uma palavrinha ao ministro da Defesa sobre o assunto e ele teria oportunidade de não embarcar naquela teoria alarmista segundo a qual as armas corriam o risco de ir parar a redes que poderiam “contender com a nossa segurança”. A questão não é Costa ter direito a férias.

É não ter quem o substitua na sua ausência e que seja capaz de controlar os danos políticos. Augusto Santos Silva é um peso-pesado, mas na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros tem aparecido muito menos capaz de “malhar na direita” do que fazia em tempos anteriores. Na realidade, não tem ninguém que o substitua. Por feitio ou por defeito – de partilhar o poder ou conseguir captar talentos –, António Costa está sozinho. O detentor de um negócio unipessoal não pode tirar férias e o governo parece cada vez mais uma espécie de negócio unipessoal. Nenhum governo funciona assim.

No meio desta crise prolongada com o primeiro-ministro ausente, onde esteve o PS? A tratar de candidatos autárquicos? É verdade que também é preciso mas, claramente, este governo sem Costa não tem uma força de reação rápida. A sorte de Costa é que, com o PCP e o Bloco de Esquerda comprometidos com a solução do governo e genericamente bonzinhos, a oposição de direita ainda não recuperou do trauma da vitória-sem-formação-de- -governo que aconteceu em 2015.

A notícia de que Hugo Soares será o próximo líder parlamentar do PSD é um bónus no momento mais difícil que o governo viveu. Se o PSD continuar assim, pode contar com o aumento de autossuficiência do primeiro-ministro. E o país não ganha mesmo nada com isso.