Um estudo realizado em Inglaterra, pela sociedade de advogados Slater % Gordon, uma das maiores do Reino Unido, revela que os comentários dos familiares, neste caso dos sogros, geram várias discussões entre o casal. Mais de metade consideram que os sogros são mesmo a principal causa das discussões.

Foram entrevistados cerca de dois mil britânicos, e um terço revelou que os sogros interferem na sua relação amorosa.

Uma em cada cinco pessoas acha que os pais do seu companheiro/a são os responsáveis pela falta de privacidade, e indicam que quando os sogros lhes emprestam dinheiro, têm tendência a querer controlar as finanças do casal.

Entre os motivos para as discussões estão as opiniões indesejadas por parte dos sogros, por exemplo, a interferência na educação dos netos é uma das causas dos desentendimentos.

Para além disto, cerca de 36% dos inquiridos revelaram que inventam desculpas ou fazem outros planos quando sabem que os sogros vão fazer uma visita.