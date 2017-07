O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J.Marques, foi suspenso esta terça-feira, por 44 dias, e multado em 2869 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão alguns comentários feitos na newsletter oficial do FC Porto, onde existiam críticas à arbitragem do Benfica-Desp. Chaves, apitado por Nuno Almeida. "Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez 'pendant' com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer 'pendant'", lê-se.

Para além deste comentário, estavam também outros que visavam a atuação do árbitro Fábio Veríssimo, que apitou o Boavista-FC Porto. "Só quem não quiser ver é que pode fingir que estas arbitragens não acontecem devido à coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente pelo Benfica", escreveu o clube.