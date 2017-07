Kimberly Key, antiga presidente da American Counseling Association, fez uma lista de quatro factores extremamente importantes para ter uma boa vida sexual. Alerta ainda que não pode ter apenas um ou dois destes elementos. Faça um esforço para ter os quatro e, assim, ter uma óptima vida sexual.

1. Atracção: Este é capaz de ser o ponto mais “básico” de toda a questão. Para uma boa relação sexual, os parceiros têm de estar atraídos um pelo outro, o que pode acontecer num ápice ou ao longo do tempo.

2. “Nó no estômago”: Normalmente, acontece no início dos relacionamentos. Mas enganam-se aqueles que julgam desaparecer ao longo do tempo. Nas relações de longa duração, acontece muitas vezes quando olhamos para a pessoa de quem gostamos ou quando pensamos nela.

3. Confiança: Este é um elemento basilar de qualquer relação saudável e traduz-se em sentimentos de segurança, especialmente no acto sexual.