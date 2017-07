Um homem de 37 anos morreu, esta madrugada, depois de ser atingido por um barco, enquanto praticava pesca submarina ilegal.

O incidente ocorreu no canal da Fuseta, no concelho de Olhão, Algarve, por volta da 1h da manhã.

O homem terá sido abalroado por uma pequena embarcação que estava a voltar da pesca. A vítima ainda foi retirada da água com vida, pela tripulação do barco que o atingiu, mas acabou por morrer, já o INEM tinha chegado e aplicado as manobras de reanimação.