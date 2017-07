António Costa afastou esta terça-feira a hipótese de uma eventual demissão de Azeredo Lopes ou das chefias das Forças Armadas após ser conhecido o historial do material militar roubado em Tancos.

Em declarações aos jornalistas no Palácio de São Bento, em Lisboa, o primeiro-ministro assegura ter total confiança no ministro da defesa, Azeredo Lopes: "O que é essencial é que o ministro da Defesa tem toda a confiança do primeiro-ministro nas suas funções", disse António Costa.

O General Pina Monteiro afirmou ainda que material roubado de Tancos valia cerca de 34 mil euros, garantindo “que aconteceu acabou por ser um ensinamento para todos nós”.