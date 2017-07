Portugal recebe apenas pela terceira vez em 34 edições o Campeonato da Europa Amador de Equipas Femininas, organizado pela Associação Europeia de Golfe (EGA), em colaboração com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que hoje arrancou no Montado Hotel & Golf Resort, no Concelho de Palmela, terminando no Sábado.

Um total de 114 jogadoras de 19 países compete pelo estatuto de campeão europeu feminino, ao mesmo tempo que, individualmente, as melhores amadoras da Europa de sub-18 têm em Portugal a última etapa de apuramento para a PING Junior Solheim Cup, o confronto entre as seleções femininas juvenis da Europa e dos Estados Unidos.

De acordo com os registos históricos da EGA, Portugal acolheu o Europeu feminino em 1967 no Penina Hotel & Golf Resort e em 1981 no Troia Golf, antes da competição regressar este ano. Também de acordo com esses arquivos, a última participação de uma seleção portuguesa na prova aconteceu em 1995, em Milão, com as jogadoras Patrícia Brito e Cunha, Patrícia Nunes Pedro, Graça Medina, Teresa Abecassis, Isabel Dantas e Branca Ferreira, que asseguraram o 17º lugar entre 19 nações.

Em 2017 Portugal regressa à competição com uma formação extremamente jovem, como explicou ao Gabinete de Imprensa da FPG Luís Costa Macedo, o diretor do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, que assume o cargo de capitão da equipa, contando com a ajuda de Lara Vieira, a ex-campeã nacional amadora, atual diretora da FPG para o golfe feminino:

«Temos uma média de idades muito baixa, talvez a mais baixa, de apenas 17 anos. A jogadora portuguesa mais velha é a Joana Mota com 22 anos. A Beatriz Themudo tem 21, a Leonor Bessa 18, a Sara Gouveia 17, a Leonor Medeiros 14 e a Sofia Barroso Sá 13. As jogadoras fizeram as duas voltas de treino e estão motivadas».

O Europeu decorre hoje (terça-feira) e amanhã (quarta-feira) no sistema de stroke play (por pancadas), numa fase qualificativa de 36 buracos (18 por dia), finda a qual os países serão separados em “flights” (divisões). As 8 melhores nações ficam no “1º Flight”, os países entre o 9º e o 16º lugar entram no “2º Flight”, enquanto as restantes equipas, do 17º ao 19º posto, integram o “3º Flight”. A segunda fase será jogada em match play (eliminação direta), sendo que a 3ª divisão terá um formato especial de todos contra todos (“round robin”).

De acordo com o selecionador nacional, Nelson Ribeiro – que se encontra a acompanhar a seleção nacional masculina no Europeu na Hungria, «o apuramento para esta seleção nacional feminina fez-se com dois convites diretos para as duas melhores classificadas no Ranking Nacional BPI (Leonor Bessa e Sara Gouveia, respetivamente, campeã nacional amadora e vice-campeã). Não se levou em conta o ranking mundial e sim o ranking nacional porque o setor feminino tem competido menos internacionalmente. As restantes jogadoras tiveram um torneio de qualificação, a Lisbon Cup, duas semanas antes do Europeu».

Para além de Portugal, os restantes 18 países a competir no Montado são os seguintes: Inglaterra (defende o título), suécia, Itália, Alemanha, Holanda, Noruega, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Suíça, Escócia, República Checa, Áustria, Irlanda, França, Eslováquia, Finlândia e Islândia.

No final do primeiro dia de competição as principais classificações são as seguintes:

Coletiva

1ª Suécia, 350 pancadas, 10 abaixo do Par

18ª Portugal, 384 pancadas, 24 acima do Par

Individual

1ª Dewi Weber (Holanda), 66 pancadas, 6 abaixo do Par

33ª (empatada) Leonor Bessa (Portugal), 72 (Par)

67ª (empatada) Leonor Medeiros (Portugal), 75 (+3)

84ª (empatada) Joana Mota (Portugal), 77 (+5)

105ª (empatada) Sara Gouveia (Portugal), 79 (+7)

108ª (empatada) Beatriz Themudo (Portugal), 81 (+9)

114ª Sofia Barroso Sá (Portugal), 87 (+15)