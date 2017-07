Isaiah Gonzalez, um adolescente de 15 anos natural de San Antonio, no estado norte-americano do Texas, é a mais recente vítima mortal do jogo “Baleia Azul”.

O jovem foi incitado a cumprir as 50 tarefas diárias, acabando por terminar o jogo transmitindo o próprio suicídio em direto nas redes sociais.

As autoridades estão a investigar o caso e encontraram várias ameaças do ‘moderador’ do jogo, no telemóvel do adolescente. O moderador ameaçava matar a família do jovem quando este recusava cumprir uma das tarefas.

A família já expôs o caso na internet de modo a poder alertar outros pais: Demos uma entrevista ao Chanel 4 e à FOX 29 para chamar à atenção para o jogo da ‘Baleia Azul’. Pedimos que vejam e que partilhem com quem gostam, em todo o Mundo. Ninguém deve passar que estamos a passar, nem ninguém tem que sofrer como o Isaiah", lê-se