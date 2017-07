Uma jovem de 14 anos, natural de Lubbock, nos EUA, morreu eletrocutada, durante o banho.

O incidente aconteceu no passado domingo, quando a jovem estaria a mexer no telemóvel, diz a televisão local KCBD. O aparelho estava ligado à corrente para carregar a bateria, quando acidentalmente caiu na banheira, provocando assim o acidente.

“Havia uma marca de queimadura na mão com que ela estava a agarrar o telemóvel. Por isso, era óbvio o que tinha acontecido”, afirmou a avó da jovem à KCBD.

Mais tarde, os familiares da vítima publicaram uma mensagem no Facebook de modo a alertar outros jovens para o perigo do telemóvel no banho: “Isto é uma tragédia e só espero que não aconteça com mais ninguém. Queremos que isto sirva de aviso para quem tem o hábito de usar o telemóvel, na casa-de-banho, enquanto o aparelho está a carregar. Temos que estar alerta e ensinar às nossas crianças que eletricidade e água são uma combinação perigosa”, lê-se.