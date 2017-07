A Polícia Judiciária está a investigar a possível ligação entre os crimes ocorridos esta terça-feira, em Vila Nova de Gaia, em locais diferentes. Uma mulher de 62 anos foi vítima de carjacking e um homem de 22 anos foi baleado, e a PJ suspeita que o atirador terá sido o mesmo.

A primeira vítima foi alvo de carjacking e baleada quando o agressor a atacou para levar o seu carro, e o crime terá ocorrido por volta das 10h00. De seguida, o mesmo agressor ter-se-á dirigido à Junta de Freguesia de Predroso e Seixezelo, em Vila Nova de Gaia, onde terá disparado contra um homem de apenas 22 anos.

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia, Filipe Lopes, o assaltante entrou no edifício a gritar "isto é um assalto", e pediu que lhe fosse entregue todo o dinheiro. Perante a resistência de um dos funcionários, o tal jovem de 22 anos, o agressor acabou por disparar, tendo acertado na perna do funcionário.

Segundo o Correio da Manhã, a arma usada em ambos os ataques terá sido a mesma, e as vítimas estão a ser assistidas no Hospital Santos Silva, em Gaia