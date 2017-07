Na conferência de imprensa no final da reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro, apontou que "o ponto mais importante na agenda era enfrentar o crédito malparado" e comentou que "o trabalho nesta área está em curso e o rácio de empréstimos não liquidados está a descer".

Valdis Dombrovskis apontou a Irlanda, Espanha, Itália e Portugal como “exemplos”.

"Em Portugal, recentes transações no Novo Banco e na Caixa Geral de Depósitos contribuíram para fazer face ao crédito malparado de forma decisiva", disse, concluindo que "a Europa está, portanto, no caminho certo", embora seja "necessário acelerar a ação", disse o comissário europeu.

Antes Dombrovkis tinha assinalado as "reformas profundas no setor bancário" em Irlanda e Espanha - país onde o rácio de crédito malparado desceu de 8,8% em setembro de 2014 para abaixo dos 6% em dezembro do ano passado - e as recentes decisões sobre os bancos sobre os bancos transalipinos. Em Itália houve uma redução dos empréstimos não liquidados no setor bancário na ordem dos 13%.